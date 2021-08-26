Записал: Ильгар Гусейнов, собкор 02:52

Ультиматум «Талибана», заявившего, что движение ни под каким видом не продлит объявленный до 31 августа срок вывода из Афганистана американских и других иностранных войск, не должен привести к каким-то эксцессам или столкновениям, считает российский политик и общественный деятель Дмитрий Демушкин. Как сказал Демушкин haqqin.az, «Талибан» фактически находится под влиянием пакистанского генералитета. Поэтому, если американцы решат продолжить эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев, то США смогут об договориться с пакистанскими элитами, которые имеют влияние на движение.

«Несмотря на влияние Пакистана на талибов, все снабжение американской армии в Афганистане осуществлялось через территорию этой страны. США смогут в любом случае договориться с Исламабадом по поводу действий талибов. То есть вопрос сроков завершения эвакуации США будут решать с Пакистаном, а не с талибами», - утверждает политик. Более того, Д.Демушкин уверен, что никакого вторжения талибов на постсоветское пространство, в частности в страны Центральной Азии, не будет. В отличие от Исламского государства (ИГ) «Талибан» какой бы то ни было экспансии не намерен предпринимать и никого в мире не будет призывать приехать к ним ради джихада. Однако следующее заявление российского эксперта далеко не так оптимистично: «Талибы будут призывать к джихаду по месту жительства в сопредельных странах. В государствах Центральной Азии есть немало сторонников радикального ислама. В последние годы их сотрясали террористические акты, нападения экстремистов на государственные объекты. Не исключено, что власти Узбекистана и Таджикистана столкнутся с натиском местных джихадистов. Волнения возможны внутри этих государств за счет местных радикалов, а не прямого участия талибов. Вероятен сценарий подъема радикального ислама в Таджикистане и Узбекистане». По мнению Демушкина, талибы по мере возможностей будут стараться помогать радикалам в этих странах оружием и идеологической подпиткой. Их победа в Афганистане стало знаковым событием для разного рода террористических организаций. Те, кто до сих пор присягал ИГ, сейчас будут присягать талибам. Но сами талибы не будут продвигаться за пределы Афганистана. «Тактика талибов проста и направлена на раздувание джихада в соседних государствах Центральной Азии. Это приведет к тому, что миллионы трудовых мигрантов, которые едут из этого региона в РФ, привезут с собой радикальные настроения. Угроза терроризма в России увеличится в несколько раз», - предвидит он.

Кремль, полагает политолог, совершает большую ошибку, укрепляя границу между Таджикистаном и Афганистаном. На самом деле следует укреплять российскую границу с Центральной Азией, вводить визовый режим. Для того, чтобы остановить проникновение религиозного экстремизма из Центральной Азии, России необходимо обойтись без массового завоза иностранной рабочей силы. Сейчас правительство РФ запросила 5 млн рабочей силы для строительства и 1,5 млн для сельского хозяйства. Если к этому прибавить уже обосновавшиеся в РФ миллионы трудовых мигрантов, то получается опасная цифра, и вне сомнения такой поток выходцев с Востока приведет к распространению радикальных настроений в самой России. Прогнозирует Демушкин и то, что афганские таджики и узбеки всеми возможными способами будут стремиться в Таджикистан и Узбекистан. Между тем эти две этнические общины составляют более 30% населения Афганистана, и большая часть из них может как беженцы перебраться в Центральную Азию.