Икрам Нур, автор haqqin.az 08:30

Консервативный политик Али Мотахари, который в прошлом занимал должность вице-спикера парламента раскритиковал роль, которую Россия играет в Иране и заявил, что начиная с 1979 года Россия играет «деструктивную роль в жизни страны». «Великому дипломату» Левону Джагаряну послом в Иране больше не быть, Герой скандала с лестницей досидит несколько месяцев до истечения срока агремана – и домой. Хотя бы потому, что его ценность упала до нуля - должностные лица Ирана бойкотируют встречи с российскими дипломатическими сотрудниками, а фракция, настроенная антироссийски, получила на руки козыри в дальнейшей игре.

Резкое заявление Али Мотахари, человека известного и влиятельного в консервативных кругах, последовало аккурат после того, как президент Ибрагим Раиси переговорил с Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что «усилия по расширению и укреплению отношений с Россией является центральным элементом внешней политики его администрации». Президент Ирана говорит одно, влиятельные представители иранского истеблишмента – прямо противоположное. Конфликт? Нет, это иранская действительность, двойственность в отношении России, причем – негатива в этом отношении становится все больше. Прошли времена президента Ахмадинежада, когда иранцы надеялись на помощь Москвы в противостоянии санкциям США. История с контрактом по С-300, фактическое присоединение России к антииранским санкциям, сворачивание экономических проектов и уход российских фирм из Ирана – быстро и качественно избавили иранцев от иллюзий в отношении Москвы. При Хасане Роухани они еще говорили о необходимости стратегического партнерства – но это были совершенно дежурные фразы. Сегодня сотрудничество с Россией они рассматривают как чисто ситуативное. Причем, подходят к этому крайне прагматично: если выгода в каком-то вопросе очевидна – будем партнерами. Если же все опять на словах и добрых пожеланиях, никакой конкретики – обойдемся без Москвы. Россия утратила рычаги влияния на Тегеран. Да и при товарообороте в $1,8 миллиарда долларов ежегодно, при отсутствии крупных совместных экономических проектов – говорить о таких рычагах достаточно смешно.