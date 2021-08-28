В скором будущем цифровые активы одержат победу над бумажными деньгами. Это сегодня утверждают в унисон все эксперты. Да и простая статистика показывает, что все больше людей в мире проявляют интерес даже к криптовалютам, несмотря на все связанные с ними рисками. Но сегодня уже и сфера государственных финансовых услуг, хоть и медленно, но переходит на криптовалюты, цифровые активы и блокчейн. Участники рынка ожидают получить выгоду таких активов, как стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC). Выгодны они и как способ сбережения средств. Как же обстоят дела с цифровалютой в Азербайджане?

В апреле текущего года Центробанк страны заявил об исследованиях по созданию цифрового маната. А месяц назад председатель правления Центробанка Эльман Рустамов заявил, что внедрение в Азербайджане цифровой нацвалюты остается приоритетным вопросом. По его словам, Центробанк проводит исследования в этой области в тесном контакте с соответствующим органом Турции. И в случае принятия определенных решений по цифровой валюте обещал подробно проинформировать об этом общественность. Он выразил уверенность, что это событие станет важной составляющей цифровой экономики страны.

Да, внедрение цифрового маната – не простая дань моде, его применение дало бы стране много преимуществ. Мы уже не раз отмечали, что ряд ведущих стран мира внедряют собственную цифровую валюту, являющуюся электронным аналогом своих национальных валют. Есть уже и те, которые даже завершают этап тестов. В частности, Китай от тестирования цифрового юаня в отдельных сферах и регионах страны перешел уже к использованию его на биржах. И чем шире сфера его использования, тем китайцы и гости страны больше видят его преимущества и испытывают доверия к данной форме нацвалюты.

В прошлом году Банк России представил концепцию цифрового рубля, а его глава Эльвира Набиуллина весьма детально проинформировала россиян обо всех подробностях новшества. Европейский Центробанк почти на протяжении года анализирует плюсы и минусы внедрения цифрового евро, начинает запуск пилотных проектов. Даже в США обещали в этом году реализовать пять пилотных проектов цифрового доллара. А ведь доллар - это не просто нацвалюта, любая операция с ним может сильно отразиться во всем мировом финансовом рынке. И если его уже готовят оцифровать, почему бы с манатом не поторопиться?

Вообще-то сегодня особой необходимости во внедрении цифровой валюты нет - бумажные купюры себя пока оправдывают. Но многие ее преимущества, в том числе возможность отслеживать перемещение конкретных средств как со стороны владельца, так и банка обеспечивает безопасность «цифры» и придает большой толчок развитию цифровой экономики в целом. Неудовлетворительные оценки традиционной банковской системы как раз и способствовали прежде всего развитию цифрового банкинга, которому чужды наличие офиса и сотрудников, касс, банкоматов и терминалов. Все это клиент получает в удобном приложении или интернет-версии банка. Комиссии за услуги здесь либо отсутствуют полностью, либо существенно меньше, чем в физических учреждениях.

Также отсутствуют требования по остатку и плате за транзакции в иностранной валюте.