Президент США Джо Байден планирует отозвать посла США и всех дипломатических сотрудников в Афганистане к 31 августа, сообщили два источники The Washington Post.

РБК пишет, что пока непонятно, когда, и смогут ли американские дипломаты вернуться в страну.

Ранее источники WP сообщали, что «Талибан» предложил США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских вооруженных сил, которое должно быть закончено 31 августа.

Как отмечает газета, Белый дом еще не принял окончательного решения касательно того, как может выглядеть будущее присутствие США в Афганистане. Источник издания сообщил, что администрация Байдена пока не взаимодействовала напрямую с «Талибаном», чтобы обсудить, какую форму может принять дипломатическая миссия.

Ранее с посольства США на фоне вступления боевиков в Кабул 15 августа спустили американский флаг, что знаменовало закрытие американского представительства. Перед этим дипломаты уничтожили все конфиденциальные материалы, большинство из них эвакуировали из страны.