Израильскому премьеру откровенно не повезло. После терактов в Кабуле иных приоритетов у Байдена и быть не могло, а потому на встречу с Нафтали Беннетом он смог выделить всего 20 минут.

Помимо дипломатического подхода к решению иранского ядерного вопроса у США есть и другие инструменты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Понятно, что никаких серьезных обсуждений за это время провести невозможно. И хотя израильский премьер накануне встречи заявил, что «привез новый дух из Израиля, это дух людей, которые иногда думают иначе и придерживаются разных взглядов, но по доброй воле сотрудничают и работают вместе. Это дух единства» - времени на знакомство с новым духом в Белом доме не нашлось.

Однако, Байден не был бы Байденом, если бы и в самые сжатые сроки не сумел бы выдать что-нибудь этакое, что ставит международное сообщество в тупик. В частности, президент США заявил, что у Америки «есть другие меры», если дипломатия не поможет вернуть Иран в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Что он имел под этим в виду – остается загадкой. Но с учетом того, что поспешное бегство из Афганистана в Вашингтоне представлялось и представляется значительной внешнеполитической победой – слова о «других мерах» уже заставляют встревожиться.

Тем более, что Нафтали Беннет проинформировал Байдена, что Израиль разработал и намерен обсудить с США стратегию сдерживания «региональной агрессии» Ирана. По словам израильского премьера, у данной стратегии две цели: «Первая цель – остановить региональную агрессию Ирана и принудить к ее свертыванию. Вторая – это гарантировать, что Иран никогда не сможет получить доступ к ядерному оружию».

Весьма многозначительно на этом фоне выглядит публикация в New York Times о том, что о проведении диверсии в апреле нынешнего года на ядерном объекте в Натанзе - за которое Израиль, кстати, никогда официально не брал на себя ответственность – израильтяне проинформировали Вашингтон за два часа до ее начала.

То есть, на самом деле, Вашингтон в курсе всех специальных операций Израиля на территории Ирана. И ничего против них не имеет. Скажу больше, Израиль сегодня – «глаза и руки» США в Иране. Поскольку иранские спецслужбы лишили американцев их агентурной сети в стране. И единственное, что у США осталось – радиоэлектронная разведка.