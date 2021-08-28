Шойгу: американцы оставили талибам много высокоточного оружия

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что в руки талибов, захвативших власть в Афганистане, попало огромное количество современного высокоточного оружия, которое оставили войска США.

«Большое количество оружия, которое попало, — это оружие переносное и высокоточное, это ПЗРК и ПТУР», — сказал Шойгу.

По словам российского министра, среди высокоточного оружия, оставленного военными США, значатся в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты, а также переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Кроме того, Шойгу рассказал, что в Минобороны РФ ведётся анализ рисков и угроз в Афганистане.