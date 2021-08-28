Будущее аэропорта Кабула решат Турция, Катар и «Большая семерка»

Представители стран «Большой семерки» (G7), а также Турция и Катар планируют обсудить будущее аэропорта Кабула после того, как США завершат вывод своих войск из Афганистана. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, в ходе предстоящей встречи, которая намечена на понедельник, 30 августа, будет обсуждаться вопрос о будущем Афганистана. В частности, ожидается, что речь пойдет о дальнейшем функционировании аэропорта Кабула после того, как американские военные завершат эвакуацию.

Накануне посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом.