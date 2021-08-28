Пакистану предложили самим разбираться со своими талибами

С движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) должны разбираться власти Пакистана, а не Афганистана, заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"Проблема ТТП - это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не афганские талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию", - сказал Муджахид в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV, отвечая на вопрос, могут ли афганские талибы заставить пакистанских талибов не воевать против правительства, передает ТАСС.

"Движение талибов Пакистана" - группировка, действующая в основном на Территории племен федерального управления, в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Выступает против пакистанского правительства и системы власти в стране и за создание в Пакистане "настоящего исламского государства". Боевики организуют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, ТТП имеет тесные связи с афганскими талибами.