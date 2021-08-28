Отдел международной информации и политики 10:28

За дни, прошедшие после прихода к власти в Афганистане, в Кабул вошел широкий круг деятелей «Талибана» - закаленные коммандос, вооруженные студенты медресе и седеющие лидеры, вернувшиеся после долгих лет изгнания. Было одно серьезное исключение - верховный лидер группы. Хайбатулла Ахундзада - так называемый командующий правоверных, который руководит талибами с 2016 года, вышел из относительной безвестности для наблюдения за движением в кризисной ситуации. После того, как этот исламский священнослужитель взял бразды правления в свои руки, перед ним встала грандиозная задача - объединить джихадистское движение, которое ненадолго раскололось во время ожесточенной борьбы за власть.

Внутренняя борьба в среде «Талибана» началась, когда по движению наносились последовательные удары, включая и убийство предшественника Ахундзады, основателя «Талибана» - муллы Омара, и запоздалое признание того, что лидеры движения долго скрывали его смерть. До сих пор мало что известно о повседневной роли Х.Ахундзады; его публичный образ в основном ограничивается выпуском ежегодных посланий во время исламских праздников. За исключением единственной фотографии, опубликованной талибами, лидер никогда не появлялся на публике, его местонахождение остается секретным. С момента взятия под контроль Кабула в середине августа «Талибан» хранит молчание о всех передвижениях Х.Ахундзады. Тем не менее, надежда на публичное появление главной фигуры движения затеплилась на днях. «Вы скоро увидите его, если Бог даст», - сказал на этой неделе журналистам официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, когда его спросили о местонахождении Ахундзады. Но пока продолжается молчание, представители различных фракций «Талибана» открыто проповедуют в мечетях Кабула, встречаются с представителями оппозиции и даже беседуют с афганскими чиновниками из такого популярного здесь вида спорта, как крикет.

«Талибан» долгое время держал своего первого лидера в тени. Таинственный основатель движения мулла Мохаммад Омар был известен своим отшельническим образом жизни и редко бывал в Кабуле, даже когда талибы были у власти в 1990-х годах. Мулла Омар скрывался от чужих глаз в своей резиденции в Кандагаре, не желая даже встречаться с приезжими делегациями. Тем не менее, его слово было законом, и ни одна другая подобная фигура не снискала такое уважение среди талибов, чтобы могла руководить движением. Лорел Миллер, руководитель азиатской программы Международной кризисной группы, сказала, что Ахундзада «похоже, принял уединенный стиль, аналогичный» стилю Омара. Секретность места пребывания Ахундзады может также диктоваться соображениями безопасности, добавила Л.Миллер, сославшись на убийство ударом американского беспилотника одного из его предшественников - муллы Ахтара Мансура. «Представитель «Талибана» сообщил, что их лидер скоро появится, и у него могут быть причины сделать это, чтобы развеять подозрения в его кончине, - сказала Лорел Миллер агентству AFP. - Но также возможно, что после того, как он покажется, снова уйдет в тень и будет править удаленно, как это сделал мулла Омар».