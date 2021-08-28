Тем более, говорят демократы, Байден делает все возможное для наказания виновных в теракте, и его усилия увенчались успехом – организатор взрыва, находившийся в городе Джелалабаде, уничтожен. Правда, как сообщили источники haqqin.az в Джелалабаде, при этом погибли трое гражданских, а еще четверо, среди которых есть женщины и ребенок, получили ранения.

В свою очередь Белый дом отказывается кого-либо увольнять или наказывать за афганскую катастрофу. Все генералы, дипломаты и президентские советники сохранят свои посты. Пресс-секретарь Джен Псаки нашла этому шедевральное объяснение: мол, вся страна скорбит о гибели морпехов, поэтому сейчас не время искать виновных в этой трагедии.

Двадцать шесть республиканцев в Конгрессе требуют немедленной отставки Байдена. Они уже представили статьи импичмента как для самого американского президента, так и для госсекретаря Блинкена.

Пентагон заявил об ударе по объекту ИГ в Афганистане в отместку за теракт в аэропорту Кабула. По приказу президента Джо Байдена БПЛА ВВС США нанес авиаудар по убежищу террориста ИГ в провинции Нангархар. По данным спецслужб, боевик был организатором теракта в кабульском аэропорту, при котором погибли более ста пятидесяти человек.

Но это издержки: лес рубят – щепки летят.

Правда, с этим «организатором» далеко не все ясно. В первую очередь – тот ли это человек, который все организовал. И почему он находился в Джелалабаде, а не на явочной квартире в Кабуле? И как его удалось так быстро вычислить и в кратчайшие сроки организовать уничтожение?

Скандал вокруг финала афганской экспедиции США заставляет Байдена и его администрацию вертеться как уж на сковородке. Все их надежды связаны с тем, что к концу сентября Афганистан уйдёт из медийной повестки. А пока – нужно продемонстрировать хоть какую-то победу на афганском направлении.

Что достаточно несложно, поскольку рецепт ее прост. Берем и бомбим лицо, которое по всем учетам проходит как участник ИГ-Хорасан, называем его организатором терактов и вообще одним из руководителей этой группировки – и пожинаем аплодисменты публики, всерьез поверившей обещаниям Байдена «не забудем, не простим, за все ИГ мы отомстим».

Но злоковарные талибы и здесь умудрились подпортить американскому президенту торжество. Их контрразведка – а агентурные возможности у ней куда посильнее американских будут – задержала неподалеку от кабульского аэропорта трех членов ИГ-Хорасан. Которые уже дают показания о том, как готовились предыдущие теракты и как планируются новые в том же многострадальном аэропорту.

И если у уничтоженного американцами с воздуха «организатора» спросить уже нечего – то показания этих боевиков зафиксированы и вполне поддаются проверке. Чем контрразведка талибов сейчас и занимается.

Естественно, что эту информацию в Белом доме попытаются замять. Но в Афганистан вылетел конгрессмен Сет Моултон, человек с большими амбициями, который будет знакомится с ситуацией при полном доступе к данным аппарата разведки. Он не скрывает, что по итогам его поездки будут инициированы слушания в Конгрессе. На которых Байдену и его команде вспомнят все. В том числе – и эту мутную историю с ликвидацией «организатора терактов в кабульском аэропорту».