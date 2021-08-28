А Лондон в это время угрожает талибам санкциями

Великобритания считает, что международное сообщество должно применять все рычаги, чтобы влиять на движение «Талибан», говорится в статье главы МИД королевства Доминика Рааба в газете The Sunday Telegraph. В числе инструментов влияния предлагаются санкции, отмечает Коммерсант.

«Чтобы влиять на их поведение, международное сообщество должно действовать сообща и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги: строгий подход в вопросе помощи, доступ к международной финансовой помощи и полный спектр санкций»,— говорится в статье британского министра.