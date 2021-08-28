Невакцинированный учитель вызвал вспышку COVID в школе

В Калифорнии невакцинированный учитель снимал на уроках маску, в результате чего заразил коронавирусом половину класса. В дальнейшем это привело к всплеску заболеваемости коронавирусом в школе. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на исследование Центра США по контролю над заболеваниями.

Специалисты ведомства тщательно изучили причины всплеска заболеваемости коронавирусом в одной из школ Калифорнии - как раз во время распространения штамма Delta.

Отмечается, что в одном из классов уровень заражений составил 50%, причем риск зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. Заразились восемь из десяти учеников в первых двух рядах.

В связи с этим в CDC напомнили, что вакцины эффективно защищают от штамма Delta, но риск передачи коронавируса среди непривитых лиц повышен.