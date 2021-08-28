Япония отказала русскому водолазу в убежище

Власти Японии отказались предоставить убежище россиянину, который вплавь пересек 24-километровый пролив между двумя странами, сообщает газета Hokkaido.

По данным издания, 28 августа мужчине отказали во временном разрешении на пребывание. На следующей неделе его передадут генконсульству России в Саппоро.

Япония официально уведомила генконсульство России о задержании мужчины за нелегальный въезд. В диппредставительстве РФ сообщили РИА Новости, что сейчас будет «идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». В консульстве отметили, что людей, задержанных за нелегальный въезд в Японию, депортируют.

В августе гражданин России Ваас Феникс Нокард самостоятельно приплыл в Японию с острова Кунашир на Южных Курилах, чтобы попросить политическое убежище. Он переплыл пролив между Россией и Японией в гидрокостюме.