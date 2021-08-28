Израиль уничтожил военные объекты ХАМАС

Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по объектам ХАМАС в центральной части сектора Газа, сообщает газета "Едиот ахронот" со ссылкой на ЦАХАЛ.

Согласно информации, израильские истребители нанесли удары по военному объекту ХАМАС, где было налажено производство оружия и находился тренировочный центр. Также удар нанесен по входу в туннель, который использовали боевики ХАМАС близ населенного пункта Джабалия, цитирует газета сообщение армейской пресс-службы.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что удары нанесены в ответ на запуски начиненных горючей смесью воздушных шаров из сектора Газа в сторону израильской территории, а также в ответ на произошедшие накануне столкновения палестинцев с военными на административной границе с сектором Газа.

Палестинская сторона пока не сообщила, пострадал ли кто-либо в результате этих ударов.