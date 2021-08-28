Скандал вокруг японской партии вакцины Moderna продолжается

Инородные вещества обнаружили в еще одной партии вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna, поставленной в Японию, сообщили в пресс-службе префектуры Окинава, передает РБК.

По данным властей, в ходе вакцинации в городе Наха (административный центр Окинавы) в одной ампуле и двух шприцах медицинские сотрудники нашли некое черное вещество. Повторная проверка препарата показала, что в другом шприце содержатся примеси розового цвета.

Всего вакциной из этой партии в Японии привили порядка 400 человек, однако, как говорится в сообщении, вакцинация прошла после того, как врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах. О каких-либо проблемах со здоровьем у привитых не сообщается.

Ранее Минздрав Японии приостановил вакцинацию от коронавируса препаратом Moderna из-за обнаруженных в нескольких дозах примесей.