Макрону понадобилась «зона безопасности» в Кабуле

Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает газета Le Journal du Dimanche.

«Наш проект резолюции направлен на создание безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжить гуманитарные операции», — сказал он, пояснив, что эта зона под охраной Франции и партнеров станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну.

По словам Макрона, в списке остаются еще «несколько тысяч афганцев, которых мы хотим защитить», и которым при талибах угрожает опасность. Французский лидер также отметил необходимость защитить от репрессий женщин, которые получили образование при прежней власти.