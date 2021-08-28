Турция усиливает авиацию ударными Bayraktar AKINCI видео
Ударный БПЛА Bayraktar AKINCI, разработанный компанией Baykar за счет внутренних и национальных ресурсов, поступает на вооружение ВС Турции, сообщает TRT Haber. В процессе разработки БПЛА было изготовлено 3 прототипа. AKINCI совершил свой первый полет 6 декабря 2019 года.
В компании добились значительных успехов в процессе разработки БПЛА. Bayraktar AKINCI побил рекорд высоты в истории турецкой авиации, достигнув максимальной высоты, достигнутой БПЛА национальной разработки. AKINCI поднялся в небо на высоту 11 тысяч 594 метра и оставался в воздухе 25 часов 46 минут. БПЛА был разработан с взлетной массой 6 тонн и грузоподъемностью 1,5 тонны.
Благодаря компьютерам с искусственным интеллектом, разработанным инженерами Baykar, AKINCI TİHA сможет выполнять расширенные функции планирования маршрутов и миссий. С помощью системы искусственного интеллекта возможно более эффективно обнаруживать цели, также БПЛА оборудован системой спутниковой связи, радаром класса «воздух-воздух» и радаром обнаружения препятствий.
В ходе испытаний Bayraktar AKINCI успешно поразил цели с помощью умных боеприпасов отечественной разработки MAM-C, MAM-L и впервые примененного MAM-T в ходе огневых испытаний, проведенных 22 апреля.
Bayraktar AKINCI, обладающий высокой грузоподъемностью, более эффективной огневой мощью и более совершенным оборудованием, чем имеющие на вооружении БПЛА Bayraktar TB2 и Anka, станет фактором мощи Вооруженных сил Турции в воздушном пространстве.
Yerleri yırtan sel olup taşmalı!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 27, 2021
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git #AKINCI, uğurlar ola!
2️⃣ GÜN kaldı göreve başlamana…
📆 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/vdqzebuydM