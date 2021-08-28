Ударный БПЛА Bayraktar AKINCI, разработанный компанией Baykar за счет внутренних и национальных ресурсов, поступает на вооружение ВС Турции, сообщает TRT Haber. В процессе разработки БПЛА было изготовлено 3 прототипа. AKINCI совершил свой первый полет 6 декабря 2019 года.

В компании добились значительных успехов в процессе разработки БПЛА. Bayraktar AKINCI побил рекорд высоты в истории турецкой авиации, достигнув максимальной высоты, достигнутой БПЛА национальной разработки. AKINCI поднялся в небо на высоту 11 тысяч 594 метра и оставался в воздухе 25 часов 46 минут. БПЛА был разработан с взлетной массой 6 тонн и грузоподъемностью 1,5 тонны.

Благодаря компьютерам с искусственным интеллектом, разработанным инженерами Baykar, AKINCI TİHA сможет выполнять расширенные функции планирования маршрутов и миссий. С помощью системы искусственного интеллекта возможно более эффективно обнаруживать цели, также БПЛА оборудован системой спутниковой связи, радаром класса «воздух-воздух» и радаром обнаружения препятствий.