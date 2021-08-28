Фархад Мамедов, отдел информации 12:43

В эти дни, помимо ежегодных международных Армейских игр, организуемых Минобороны России, под Москвой проходит выставка «Армия-2021», на которой демонстрируются новейшие разработки оружейной отрасли. Haqqin.az сообщает, что Азербайджан принял участие в открытии международных Армейских игр на уровне заместителя министра обороны генерала Низама Османова. А вот о том, что азербайджанская делегация проявила интерес к выставке вооружений «Армия-2021», информации нет.

Следует отметить, что после 44-дневной карабахской войны Азербайджан продолжает модернизацию своей армии, но предпочитает работать в этой сфере с Турцией и Израилем. Армения участвует в выставке вооружений большой делегацией во главе с министром обороны Аршаком Карапетяном. По сообщениям из Москвы, Армения в рамках выставки уже подписала соглашения о закупке у России целого ряда нового оружия. Перевооружение Армении Россией побудило азербайджанское руководство к публичному заявлению о своей озабоченности и неудовлетворенности от этого. В интервью CNN Turk президент Ильхам Алиев заявил, что не понимает намерения России перевооружать Армению, и считает это нелогичным. Глава государства напомнил, что ранее Россия поставила в Армению оружия на миллиарды долларов. А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что цель Москвы - «создать военный баланс в регионе».

В ходе 44-дневной войны армянская армия была разгромлена, и теперь для ее восстановления необходимы миллиарды долларов. Таких денег у Армении нет, поэтому новое оружие этой стране может быть передано Россией либо в качестве «дара», либо в счет льготных кредитов. На прошлой неделе министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил журналистам, что для восстановления армянской армии Россия предложила им старое оружие. Однако они отказались, так как будут закупать исключительно новое оружие. Какое же новое российское оружие уже закупила или желает приобрести Армения? Наблюдавший за выставкой «Армия-2021» турецкий видеоблогер Джем Кыран стал свидетелем интересных моментов, сообщает haqqin.az. Блогер обратил внимание на то, что армянскую делегацию заинтересовали ударные беспилотники «Орион-9» и «Орион-10», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и модернизированные варианты зенитного комплекса «Панцирь».

По словам блогера, когда он на выставке собирался провести съемку неоднократно испытанных в Сирии беспилотников Orion, разработанных российской компанией Kronshtadt и с показателями, близкими к боевым Bayraktar TB2, он встретил большую делегацию Армении во главе с министром обороны. Джем Кыран видел, как армянская делегация подробно интересуется характеристиками беспилотников Orion и обсуждает с российскими официальными лицами.