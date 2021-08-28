Мир захватывает новый штамм коронавируса?

Обнаруженная в Южной Африке опасная мутация коронавируса начала расползаться по миру. Об этом сообщили ученые из Национального института инфекционных заболеваний, передает Cursorinfo.

По словам специалистов, новый вариант коронавируса получил название «C.1.2». Он опасно мутировал и может быть более заразным, чем уже известные типы коронавируса.