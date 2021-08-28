Мир захватывает новый штамм коронавируса?
Обнаруженная в Южной Африке опасная мутация коронавируса начала расползаться по миру. Об этом сообщили ученые из Национального института инфекционных заболеваний, передает Cursorinfo.
По словам специалистов, новый вариант коронавируса получил название «C.1.2». Он опасно мутировал и может быть более заразным, чем уже известные типы коронавируса.
Линия «C.1.2» имеет скорость около 41,8 мутаций в год, что почти в два раза быстрее, чем текущая глобальная скорость изменений других вариантов. Около 52% мутаций в области шипа последовательностей «C.1.2» ранее были замечены в других вариантах, вызывающих озабоченность, и вариантах, представляющих особый интерес для ученых. Сочетание этих мутаций, а также изменений в других частях вируса помогают ему обходить антитела в организме зараженного человека. Исследования уже подтвердили, что против нового варианта инфекции хуже действуют вакцины, отмечает «Росбалт».
Впервые «C.1.2» был обнаружен в Южной Африке, позднее был замечен в Англии, Китае, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.