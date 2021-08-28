В Казахстане снова взрыв

Взрыв небольшой силы произошел в воскресенье на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Между тем сотрудники МЧС Казахстана ведут поиск трех человек, пропавших при ЧП в воинской части.

В четверг вечером в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек, погибли 13. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.