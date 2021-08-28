Афганкам-медикам разрешили вернуться на работу

"Талибан" разрешил афганским женщинам, работающим в сфере здравоохранения, вернуться на службу.

"Министерство здравоохранения Исламского Эмирата информирует всех женщин в центре и провинциях о том, что они должны регулярно выходить на работу, - говорится в заявлении пресс-секретаря талибов Забихуллы Муджахида. - У них не возникнет препятствий для выполнения своих служебных обязанностей", сообщает Русская служба BBC.

За последние две недели многие квалифицированные специалисты покинули Афганистан, острая нехватка медперсонала сильно ощущалась после взрыва в аэропорту Кабула, когда многих пострадавших было просто некому оперировать, отмечается в сообщении.