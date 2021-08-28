Акар предупредил Грецию: «Не позволим...»
Экспансионистский подход и провокационные действия Греции неразумны и ни к чему не приведут, Афины должны это понять, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита с инспекцией в приграничную с Грецией западную провинцию Эдирне.
Как сообщает Anadolu, Акар на месте ознакомился с мерами, принятыми на границе с Грецией, посетил подразделения армии на нулевой точке границы.
«Руководители всех стран, в частности соседней Греции, должны знать, что добрососедские отношения важны также для народов этих стран. Но, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с провокациями, противоправными агрессивными действиями и риторикой Греции. Они постоянно используют язык угроз в адрес Турции», - заявил глава турецкого Минобороны.
Акар подчеркнул, что «Греция выдвигает неслыханные претензии, претендует на все морское и воздушное пространство, тем самым прилагая все усилия для того, чтобы ограничить возможности Турции. Но история показала, что таким образом ничего не добиться, они должны это очень четко видеть. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим им нарушать или ущемлять наши права и законы».