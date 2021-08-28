Акар предупредил Грецию: «Не позволим...»

Экспансионистский подход и провокационные действия Греции неразумны и ни к чему не приведут, Афины должны это понять, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита с инспекцией в приграничную с Грецией западную провинцию Эдирне.

Как сообщает Anadolu, Акар на месте ознакомился с мерами, принятыми на границе с Грецией, посетил подразделения армии на нулевой точке границы.