Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, на этапе конкурса «Морская подготовка» военные моряки выполнили задание «Постановка корабля на якорь и бочку».

Решением судейской комиссии на этом этапе первое место заняла команда России, набравшая 38 баллов, второе место было присуждено командам Казахстана и Ирана, набравшим по 36 баллов, а третьего места удостоилась команда ВМС Азербайджана с 32 баллами.

По общему количеству очков лидером конкурса является команда Ирана, в активе которой 94 балла. На втором месте команда Казахстана, набравшая 85 баллов, на третьем - команда России с 84 баллами, а на четвертом - команда Азербайджана с 80 баллами.