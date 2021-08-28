Баку опровергает Ереван: «Перестрелка была, но у нас раненых нет. И «скорая» не подъезжала»

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с распространяемой армянской стороной информацией о том, что якобы подразделения азербайджанской армии открыли огонь в нескольких направлениях, перестрелка продолжалась в течение двух часов, и что среди азербайджанских военнослужащих есть раненые.

Как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, "информация, распространяемая армянской стороной, абсолютная ложь и носит провокационный характер. Подобными сообщениями противоположная сторона преследует цель скрыть информацию о погибших и раненых в результате вооруженных инцидентов в подразделениях армянской армии".

"Напротив, - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана, - подразделения Вооруженных сил Армении 29 августа с 01:40 до 02:10, применяя разнокалиберное оружие, с позиций, расположенных в населенном пункте Зод Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Противник был подавлен ответным огнем. Официально заявляем, что раненых в частях азербайджанской армии нет".

Отметим, что ранее Минобороны Армении заявило "об ожесточенной перестрелке, продолжавшейся около двух часов", и что к "азербайджанским позициям подъехала скорая помощь, после чего армянская сторона прекратила огонь".