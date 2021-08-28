В Америке гадают, уснул президент США на встрече с Беннетом или нет видео
Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, заявила кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Сисели Дэвис.
Видеозапись, на которой видно, как Байден слушает израильского премьер-министра, закрыв глаза, она опубликовала на своей странице в Twitter. «Похоже, президент Байден заснул во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Белый дом. Это неловко», — написала она.
It would appear President Biden fell asleep during #Israel’s PM Naftali Bennett’s White House visit.— Cicely Davis (@CicelyDavisMN) August 29, 2021
This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/Rk8skN1COf
В то же время репортер CNN Дэниел Дейл на своей странице в Twitter написал, что президент Джо Байден не спал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Информация об этом, распространившаяся в социальных сетях и СМИ, — полная чушь, заявил Дейл и в качестве аргумента прикрепил ссылку на YouTube с полной видеозаписью переговоров политиков.
«Сообщения о спящем Байдене — это чушь», — сказано в сообщении.
Дейл отметил, что Байден разговаривает, смотрит на израильского премьер-министра, двигает руками после упоминания Беннетом «трудных дней» и немедленно отвечает собеседнику.
This "Biden asleep" stuff is nonsense. Full vid https://t.co/1jC9JjOXag shows: 1) Biden talking; 2) Biden looking at Bennett; 3) Biden looking downward, his hands moving, starting right when Bennett mentioned this week's "difficult days"; 4) Biden immediately replying to Bennett. pic.twitter.com/dJ9dLsoiTY— Daniel Dale (@ddale8) August 28, 2021