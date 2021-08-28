Видеозапись, на которой видно, как Байден слушает израильского премьер-министра, закрыв глаза, она опубликовала на своей странице в Twitter. «Похоже, президент Байден заснул во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Белый дом. Это неловко», — написала она.

Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, заявила кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Сисели Дэвис.

В то же время репортер CNN Дэниел Дейл на своей странице в Twitter написал, что президент Джо Байден не спал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Информация об этом, распространившаяся в социальных сетях и СМИ, — полная чушь, заявил Дейл и в качестве аргумента прикрепил ссылку на YouTube с полной видеозаписью переговоров политиков.

«Сообщения о спящем Байдене — это чушь», — сказано в сообщении.

Дейл отметил, что Байден разговаривает, смотрит на израильского премьер-министра, двигает руками после упоминания Беннетом «трудных дней» и немедленно отвечает собеседнику.