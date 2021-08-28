Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400
Сомнений нет в том, что покупка у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 состоится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре (с президентом РФ Владимиром Путиным) мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Сараево, передает РИА Новости.