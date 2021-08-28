Маршал Дустум умер?

В социальных сетях в последние дни распространяется информация о том, что маршал Абдул Рашид Дустум умер от сердечного приступа. Sputnik Таджикистан пишет, что, в частности, эта новость была размещена на Facebook-странице Ботура Дустума, старшего сына маршала Дустума, вечером 28 августа.

Родственник маршала Дустума, Ахмад Файзи, в разговоре со Sputnik Таджикистан опроверг эти данные: "Это фейковая страница в Facebook. Судя по всему, это неприятели маршала Дустума, которые распространяют подобные слухи. Впрочем, они тщетно пытаются похоронить Дустума, он жив-здоров".

Помощник Атто Мухаммади Нура также опроверг информацию о смерти афганского офицера, заявив, что буквально минувшим вечером разговаривал с ним: "Он в Турции. Вечером Атто Мухаммади Нур провел телефонный разговор с Дустумом и обсудил ситуацию на севере Афганистана и дальнейшие совместные действия ".

Издание напоминает, что последний раз информация о местонахождении маршала Дустума появилась после падения Мазари-Шарифа, когда он с экс-губернатором Балха Атто Нуром отступил к границам Узбекистана.