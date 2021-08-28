Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 30 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

На Апшероне в понедельник ожидаются слабые и умеренные колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.