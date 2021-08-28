Эрдоган заявил о возращении посольства Турции в Кабул

Сотрудники посольства Турции в Афганистане с субботы вновь приступили к работе в здании диппредставительства в столице после эвакуации и двухнедельного пребывания в кабульском аэропорту. Как сообщает ТАСС, об этом сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь из Черногории.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", - цитирует турецкого лидера телеканал NTV.