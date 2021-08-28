«Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией. Место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обсуждая с журналистами взаимоотношения Анкары и Еревана.

Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины и Черногории, где он находился с официальным визитом, побеседовал с журналистами в личном самолете.

Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сказал Эрдоган. Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.

"Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - цитирует Эрдогана турецкий NTV.