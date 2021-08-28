Афганские журналисты массово покидают родину

Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан, сообщает афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на Международную федерацию журналистов (МФЖ).

По его сведениям, федерация уже обратилась к руководству движения с просьбой организовать безопасный выезд афганских журналистов из аэропорта Кабула. При этом не сообщается, поступил ли ответ от талибов.

Как отмечают в МФЖ, более 160 афганских журналистов уехали в Пакистан, по меньшей мере 20 - в Индию, а многие другие были эвакуированы в Катар в качестве транзитного пункта.