Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил сотрудничество с движением «Талибан» по «ливийской» модели.

«Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать соглашение?» - заявил турецкий лидер, сообщает Анадолу.

«Афганский народ больше не может нести такое бремя. Численность населения страны составляет около 40 млн человек. Это огромная страна. Анкара готова всячески поддерживать единство и равенство в Афганистане. Главное, чтобы той же позиции придерживались и в Афганистане», - сказал турецкий лидер о сложившейся ситуации в Афганистане.

Турецкий лидер также заявил о наличии альтернативных планов относительно работы посольства Турции в Кабуле на случай всех возможных сценариев.

«Безопасность нашего персонала - приоритет для нас», - подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, дипмиссия две недели временно продолжала деятельность на территории Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

«Днем ранее персонал вернулся в здание посольства в центре города и продолжил работу здесь. Пока планируем таким образом поддерживать деятельность дипломатической миссии. Планы постоянно меняются в зависимости от ситуации с безопасностью в афганской столице», - пояснил Эрдоган.