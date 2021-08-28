Лидер «Талибана» мулла Ахундзаде вернулся в Афганистан

Лидер движения "Талибан" мулла Хейбатулла Ахундзаде прибыл в Афганистан, сообщает Ariana News.

По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзаде скрывался в соседнем Пакистане.

"Ахундзаде находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", - сообщает издание.

Отметим, что Ахундзаде является третьим лидером движения. До него организацией управляли мулла Омар и Ахтар Мансур.