Шойгу рассказал о профессиональных и организованных террористах

Министр обороны Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что в ходе контртеррористической операции в Сирии Россия столкнулась с профессиональными и организованными террористами.

"Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск. Именно войск, я по-другому их не называю - войск бандитов, войск террористов международных. Это не банальные бандиты с улицы, это хорошо организованная структура", - сообщил Шойгу.