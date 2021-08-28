Шойгу об отношениях с Путиным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом России Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим Российской Федерации.

"Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Он добавил, что знаком с президентом "очень много лет". При этом министр признался, что "волнение было", когда Путин предложил возглавить избирательный список "Единой России".