Haqqin.az напоминает о том, что дефицит воды в Ханкенди начался в начале августа. В трети города вода не идет вообще, а в остальных его частях жители получают воду максимум в течение 1-2 часов в день. Представители самозванного режима объясняют возникшую ситуацию резким сокращением воды вследствие длительного пересыхания рек, снабжающих Ханкенди водой, и полного высыхания одной из этих рек.

В подконтрольном российским миротворческим силам городе Ханкенди, как неоднократно писал haqqin.az, более трех недель нет воды, а представители марионеточного режима говорят о том, что для устранения проблемы они ожидают выпадения интенсивных дождей. А то, что российский миротворческий контингент время от времени на 10-тонных машинах доставляет воду для жителей Ханкенди, - это не выход из положения, всякий раз, когда подъезжает «водовоз» русских, этой воды на каждого приходится максимум по 2-3 ведра.

«Пока стараемся как-то выходить из положения с помощью поставленных во дворах пластиковых баков. Проблема будет полностью устранена только с началом сезона дождей», - сообщил «Кавказскому узлу» называющий себя «заместителем городского мэра» Ради Абрамян. Представители самозванной «власти» обещают, что планируется прокладка нового водопровода для бесперебойного обеспечения Ханкенди водой.

Наряду с дефицитом воды, на подконтрольных российским миротворцам азербайджанских территориях наблюдается также перебои в энергоподаче. Как известно, освободив из-под оккупации свои территории, Азербайджан вернул под свой контроль основные источники воды и гидроэлектростанции в регионе. Сегодня основной источник, снабжающий подконтрольные российским миротворцам территории электричеством, - это Сарсангская ГЭС. Та, что не в состоянии по своей мощности обеспечить реальную потребность в электроэнергии.

Но в настоящее время самой серьезной проблемой является дефицит воды. Один из жителей Ханкенди рассказывает: «Наша соседка – пенсионерка. Когда ей завозят воду, она звонит нам, и мы пользуемся этой возможностью. Ребята не возражают, доставляют воды и в нашу квартиру».

Другая жительница, услышав, как во двор въехал водовоз, бросила своего младенца на кровать и, схватив ведра, побежала за водой: «Сегодня во двор приезжала машина с водой. Мне пришлось оставить ребенка одного в кровати и побежать за водой. Удалось принести несколько ведер воды. Но, чтобы постирать и искупаться, нам приходится ходить к родственникам».

На этой территории, видимо, плохо поддерживается и мобильная связь, и интернет. Представители марионеточного режима жалуются, что Азербайджан сбивает сигналы мобильной связи, в результате абоненты, находящиеся в зоне охвата «арцах телекома», затрудняются в пользовании мобильной связью и интернетом.

Это лишь часть многочисленных сложных проблем, царящих на территориях, подконтрольных российским миротворцам. Армяне в Нагорном Карабахе жили в бедности и нищете и до войны, а теперь, по итогам второй карабахской войны, и вовсе не приходится надеяться на какой-либо экономический подъем в зоне российской ответственности.

Правда, время от времени Минобороны России распространяет агитсюжеты про миротворцев, доставляющих карабахским армянам продовольственные пайки, оказывающим им медицинскую помощь, а также про усилиях российских военных в сборе винограда и прочей «гуманитарной миссии». Но ясное дело – одной добровольной поддержкой миротворцев полноценную жизнь в разбитом крае не воссоздать…