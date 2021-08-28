Армения готовится к третьей карабахской войне? экспертная оценка
Радикальная армянская оппозиция – как в Национальном собрании, так и за его пределами - по сей день не желает признавать реальное положение вещей: после капитуляции Армении в 44-дневной войне её единственный шанс сохранить государственность и не исчезнуть с политической карты мира – это прямой диалог с Азербайджаном о делимитации и демаркации границ и открытии Зангезурского коридора…
Реваншистские лозунги рвущейся к власти оппозиции – чистый бальзам на кровоточащее ego армянских ура-патриотов и разношерстной обывательской гопоты, которые не перестают обвинять Никола Пашиняна в трусости и капитулянтстве, требуя его отставки.
Общий настрой «движения реванша» озвучил на своей странице в Facebook вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян, заявивший, что армянский народ «не потерпит еще одной капитуляции» (имеется в виду согласие Пашиняна на политический диалог с Баку – Э.Ш.), а все договоренности, подписанные премьер-министром, останутся в будущем всего лишь горьким воспоминанием.
Сагателяна тут же поддержала партия с громким названием «Национально-консервативное движение», предупредившая власти Армении о своем намерении инициировать в стране массовые акции неповиновения, если не будут приняты «действенные меры по защите границ республики от посягательств Азербайджана».
Нещадно критикуя Пашиняна, православные армянские оппозиционеры похожи на упертых неофитов в горах Боливии, стремящихся быть католиками больше, чем Папа Римский.
Считать, что премьер-министр Армении предает интересы своего народа – это верх политической слепоты и площадного кликушества. Никол Пашинян – типичный прагматик. Система его политических взглядов и гражданского мировоззрения заточена исключительно на достижение практически полезных, нужных результатов. Подтверждение тому – недавние выступления премьера и фрагменты его интервью с напрашивающимся выводом: Пашинян принимает идею мирного договора с Азербайджаном и Турцией, как, по сути дела, единственную альтернативу выхода из тупика, в который Армения загоняла себя после провозглашения независимости.
В сложившейся ситуации Пашинян ведет себя как ответственный национальный лидер, который к тому же постоянно контактирует с Кремлем, а потому понимает: без сильных союзников, а также без мощной экономической и военной помощи извне его страна не может позволить себе еще одну войну с такими мощными соседями, как Азербайджан и Турция. Такая война – прояви Пашинян слабину и откликнись на ура-патриотические лозунги радикалов - неминуемо приведет Армению к военной катастрофе и последующей утрате государственности.
Совершенно очевидно, что в «наездах» национал-радикалов на Пашиняна больше популистского сотрясания воздуха, нежели реальных электоральных угроз: большинство граждан Армении, не желающих посылать своих детей на смерть, отдало после капитуляции перед Азербайджаном свои голоса именно Николу Пашиняну, определив тем самым отношение к перспективам третьей войны с географическими соседями.
Что же касается планов Ишхана Сагателяна и его горластых сторонников взять в свои руки власть в Армении и аннулировать договоренности, подписанные при посредничестве Президента РФ 10 ноября 2020 и 11 января 2021 года, то, несмотря на их откровенный авантюризм и стратегическую несостоятельность, армия Азербайджана готова к любому развитию событий.
Как известно, ненависть и жажда мести – не лучшие советчики. Тем более, в такой тонкой материи, как межгосударственные отношения двух стран, одна из которых потерпела сокрушительное поражение.
Мудрый Бернард Шоу написал на склоне лет, что ненависть – это месть труса за испытанный им страх. Так что, наполеоновские планы радикал-националистов – даже если народ Армении позволит им дорваться до власти, закончатся еще одной фразой президента Алиева, получившей, поистине, глобальную популярность: «Nə oldu, Сагателян?»