Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили и освобожденный Ходжавендский района. Президентская чета сделала памятные фото в освобожденном районе. Мехрибан Алиева поделилась фотографиями в своем Инстаграме:

По указу Ильхама Алиева в кратчайшее время, за несколько месяцев, в Шуше был восстановлен Мавзолей выдающемуся государственному деятелю и поэту Молла Панах Вагифу. Как сообщает haqqin.az, сегодня, 29 октября, с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Шуше состоялась торжественная церемония открытия Мавзолея Вагифа.

Сегодня же И.Алиев принял участие в церемонии открытия отеля "Карабах".

Позже представим фото- и видеоматериалы с торжественной церемонии.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева находятся с визитом в Карабахе.

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту. Затем с участием Алиевых в городе Шуша состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову и бюста Молла Панах Вагифу.

Сегодня, 29 августа, в городе Шуша состоялось открытие после реставрации Дома-музея великого певца Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении профессиональной вокальной школы. После мероприятия в городе Шуша заложен фундамент отеля, конференц-центра и нового жилого массива.

Первая леди Мехрибан Алиева поделилась первым видеосюжетом на своей странице в Инстаграмме: