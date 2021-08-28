Ильхам Алиев приветствует золотые медали Азербайджана в Токио

Как ранее сообщал haqqin.az, число золотых медалей у команды Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио возросло до девяти.

Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, успешно выступившую на Паралимпийских играх в Токио. Поздравительное письмо президента опубликовано на его странице в Твиттере.

А дзюдоист Ильхам Закиев (100 кг) стал бронзовым призером. Ранее он дважды становился чемпионом и однажды бронзовым призером параолимпийских игр.

Еще одно золото Азербайджану 29 августа принес толкатель ядра в категории F-53 Эльвин Астанов. Он метнул снаряд на 8,77 м, что стало рекордом паралимпиад в данной категории.

А копьеметатель Гамид Гейдарли 28 августа установил мировой рекорд по этому виду спорта для атлетов с ограниченными возможностями. Метнув снаряд на 51.42 м, он завоевал золотую медаль игр.

Общее число золотых медалей Азербайджана достигло 9. В активе сборной еще 3 бронзовые награды.

В медальном зачете Азербайджан идет на седьмом месте.