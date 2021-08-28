Владимир РЕШЕТОВ, спецкор в странах Балтии и Польше, Райсио – Турку – Хельсинки - Рига 20:00

Можно ли хотя бы ненадолго почувствовать себя финном? Странный вопрос. Но корни его уходят в далекий 2005 год, когда моя родная сестра из города Кириши, что в двух часах езды от Санкт-Петербурга, перебралась на постоянное место жительство в Финляндию, в небольшой городок в окрестностях известного порта Турку, по-шведски еще со времен Российской империи называемого Або. Там она, инженер-технолог по образованию, до отъезда трудившаяся на предприятии «Киришинефтеоргсинтез», осваивала финский язык, жила на пособие, а спустя какое-то время устроилась на нефтеперерабатывающий завод компании Neste. И успешно проработала в этой знаменитой компании много лет, снискав уважение коллег и высокую оценку своей квалификации начальством.

У меня всегда было много поводов гордиться своей сестрой, вышедшей когда-то замуж за азербайджанца Вагифа, тоже инженера-нефтепереработчика, с которым вместе учились в Москве в институте Губкина. И сейчас, когда встретился с ней, порадовался — за два года до пенсии она, как и прежде, бодра, оптимистична и полна энергии. Но теперь все же о том, как я на несколько дней стал финном. Это, конечно, преувеличение. Но поясню: именно сестра заставила принять финский образ жизни на время моего пребывания в стране Суоми. Что отличает финнов, скажем, от жителей Латвии? По моим наблюдениям, прежде всего невероятная активность — движение, движение и еще раз движение. Моя сестра Ольга, как и все здешние финны в возрасте старше 60, каждый день занимается скандинавской ходьбой — с лыжными палками и подолгу. Норма для ее пеших прогулок - 10 тысяч шагов в день в окрестностях дома, в близлежащем лесу. Часто ходит за ягодами и грибами, благо этого добра полно за околицей. Любимый транспорт Ольги, как и у большинства финнов, велосипед. Автомобиль используется только для поездок на работу, в поликлинику и для закупок в супермаркет.

Меня к финскому образу активности Ольга приохотила сразу, решив, что даже в дождливую финскую погоду нечего сидеть дома. Потому мы поехали в Турку — старинный город с очевидными приметами шведской и русской эпох владычества. Побродили по пешеходным улицам и набережным, полюбовались изящной застройкой исторических улочек и двориков, немного промокли. Помимо красот городской архитектуры, обратил внимание на набережной реки Аура на новенькие контейнеры для мусора, куда бросить отходы можно не прикасаясь к крышке, а только нажав на педаль внизу. Вспомнил, что и в Райсио, где живет сестра, во многих местах — у домов, маркетов, на заправках установлены такие же. В Риге уже тоже несколько лет существует сортировка отходов - в каждом дворе стоят контейнеры, куда обязательно надо по отдельности сгружать бытовой мусор, стекло, металл, пластик, бумагу, а с недавнего времени даже одежду. Приятно, что тенденция «зеленой политики» стала повсеместной в Европе. Друзья из Баку рассказали, что и у них теперь контейнеры для разных отходов.

Чтобы дать большее представление о неустанно заботящихся о благополучии места свое проживания финнах, Ольга вспомнила, что однажды местный житель — туркулаец, как называют они сами себя, - обратил внимание, что один из мостов выглядит как будто просевшим. Бдительный горожанин позвонил в мэрию и высказал свои опасения состоянием моста через реку. Там среагировали серьезно — выслали команду с приборами, замерили параметры и пришли к выводу, что тревога не была напрасной: мост действительно деформировался. Его сразу же закрыли и провели капитальный ремонт. Сауна как стиль жизни Чтобы понять Финляндию, надо, по-моему, пожить в квартире или доме настоящих финнов. Там, кстати говоря, ни один дом не сдается в эксплуатацию без наличия финской бани. Даже если просто квартира в заурядном доме — будьте уверены, пусть крохотная, на двоих, но сауна вам обеспечена. Сауна — это для финнов очень широкое понятие. Как для русских баня с веником, как для азербайджанцев и турков хамам. И Ольга повезла меня в целый комплекс саун «Вилла Ярвила» на берегу одного из многочисленных финских озер. Место, как все такие укромные уголки в Финляндии, весьма живописное: густые сосновые и лиственные леса, обрамляющие водоемы, будят воображение и зовут отдыхающих прогуляться по берегам. Что касается прозы посещения сауны, то с каждого желающего попариться там берут за целый вечер всего 7 евро — парься не хочу. А саун в «Вилла Ярвела» - четыре. Две на электрическом подогреве, одна дровяная, классическая, и одна, где очаг топится по-черному, в военной палатке, с жестяной трубой над ней. Скажу честно: три посетил, а экзотическая палатка действует только по выходным.

Долго высидеть в трескучей жаре мне, в отличие от закаленных местных жителей, оказалось невмоготу. Самое время было отправиться по проложенным деревянным мосткам, как это делают все финны, окунуться в озеро. Здесь хорошо распаренные, раскрасневшиеся клиенты сауны опускаются по ступенькам в воду. Кто дольше, кто меньше по времени, плавают в уже по-осеннему холодной воде и снова возвращаются в баню. После посещения первой версии сауны, «термоядерной», решил пойти в дровяную, которая здесь называется романтично - «В гостях у бабушки». Это привычная всем классическая баня - с ароматом дров, с печью, куда не возбраняется и самому подбросить поленьев и плеснуть воды на камни. Мне она пришлась по душе. Словом, я тоже слегка «офинновел». Закончив банный отдых, обнаружил в фойе комплекса карту, где кнопками отмечены страны, откуда прибыли парильщики. К моему удивлению, до меня из Латвии здесь никого не было. Этот факт я засвидетельствовал белой кнопкой, закрыв ею на карте всю маленькую территорию балтийской страны. Мне показалось, что здесь однажды побывал кто-то и из Азербайджана. Должен отметить, что забота о комфорте посетителей здесь серьезная: например, все деревянные мостки к озеру и между банями в комплексе «Вилла Ярвила» в холодное время года и зимой (бани работают круглый год) подогреваются — потому нет опасности по пути упасть, поскользнувшись.

Кстати, о слухах, что в саунах финны парятся нагишом - мужчины и женщины вместе. Может, в их частных домах или квартирах так и есть, но в общественных банях принятые приличия все же соблюдаются. Палки и бадминтон – скандинавская страсть Давно знал, что ходьба с лыжными палками — это особая страсть финнов и других скандинавов в целях поддержания здоровья. Есть такое и у нас в Латвии, но все же в Финляндии это не просто мода, а стиль жизни. Моя сестра как полноценный член финского общества и в этом давно не является исключением. Мне тоже по настоянию Ольги довелось пройти с ней прогулочным, довольно быстрым шагом пять километров по окрестностям городка Райсио. По пути сестра рассказала мне, и я увидел, как здесь, подобно грибам после дождя, строятся новые дома, и показала, куда вначале на голое место подводятся все коммуникации, высаживаются зеленые изгороди, а уж потом на все готовое приезжают новые хозяева. Здесь же сестра показала мне двухэтажный дом, где живет уборщица из детского сада Лена. Она купила скромную трехкомнатную квартиру площадью чуть больше 40 метров за 170 тысяч евро. А другая ее знакомая приобрела двухкомнатную квартиру примерно такой же площади, но в Турку, и заплатила за нее ту же сумму.

В один из дней Ольга пригласила меня поиграть в бадминтон в местном спорткомплексе вместе со своими подругами — пара на пару. Традиция эта у них сложилась некоторое время назад. Один час в неделю отдать этому увлечению — святое дело. Собственно, для финнов занятия разными видами спорта в свободное время — национальная черта. Спорткомплекс, куда мы приехали, расположен в одном здании с торговыми и офисными объектами. В будний день, на мое удивление, в послеобеденное время здесь вовсю кипели спортивные страсти. На большой площадке две команды соперничали в зальном хоккее с мячом, по-фински - salibandy, а у нас известный как флорбол. Напротив, за стеклянными стенами, в нескольких боксах от ударов ракеток молнией летал мяч игры в сквош. Бадминтон, ракетку которого я не брал в руки лет тридцать, увлек и меня. Час игры пролетел незаметно и доставил удовольствие не хуже сауны. Кстати, цена удовольствия на корте с воланом всего-то 4 евро с человека. Еще одна особенность бытовой финской жизни - это частные огороды. Ольге как-то от муниципалитета предложили взять участок земли для высаживания сельскохозяйственных культур или цветов. Надо сказать, что копание в земле для нее любимое занятие с детства. Она, конечно, согласилась и получила 8 соток земли. Вместе с мужем обработали почву, посеяли семена, посадили рассаду и с нетерпением ждали всходов. Все удалось — был снят первый урожай, включавший свою клубнику с грядок. Часть даров финской земли пошла на консервы, для зимы, другая - на стол. И уже несколько лет Ольга с мужем потчуют гостей и угощаются сами экологически чистыми плодами своего труда.

Такой вид экономии семейного бюджета используют и ее подруги, тоже когда-то прибывшие из бывшего СССР. Понятно, что имеют свои земельные участки и коренные финны. Двойное гражданство – преимущество «русских финнов» Да, многие приехавшие сюда из России имеют двойное гражданство — бывшего отечества и Финляндии. Часто это делается из прагматических соображений — с российским паспортом не нужна виза, чтобы съездить домой - от финских березок к российским. А с финским — открыта дорога по всему Евросоюзу и даже дальше. Но интересно, что и среди коренных финнов есть такие, кто родился в стране Суоми, но имеет те же два паспорта. С официанткой, родной город которой — Хельсинки, но корни в России, познакомился в ресторане финской столицы. Кстати, там впервые при расчете за ужин карточкой увидел на платежном терминале вопрос, сколько я хочу оставить «на чай» за обслуживание. Нэнси, так зовут девушку, работает в сфере обслуживания не первый год, свободно владея двумя языками — русским и финским. В ее юные годы ей уже довелось пожить и поработать в Испании. Есть опыт официантки и в ресторане со звездой Michelin. На вопрос, кем она себя чувствует — Нэнси ответила, что русской финского происхождения. Случилось так, что ее мама вышла замуж за финна и переехала сюда из Санкт-Петербурга. Здесь же появились дети — сама Нэнси, ее сестра Эстер и брат Райнер. По экзотическим для русского слуха именам детей видно, что мама как минимум увлекается западноевропейской историей и литературой.