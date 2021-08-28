Эрдоган: «Любой, кто захочет «сдвинуть с места камень» в регионе, сначала будет искать одобрения Турции» громкое заявление
Благодаря ударному беспилотнику Akıncı Турция вошла в тройку мировых лидеров в разработке данной технологии. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.
Как сообщает Анадолу, церемония состоялась в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции.
Глава государства привлек внимание к успехам турецкой оборонной промышленности. «За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20 до 80 процентов. Это одно из величайших достижений в истории республики», - подчеркнул турецкий лидер.
С созданием БПЛА Akıncı в мире начнутся совсем иные дискуссии на данную тему, уверен Эрдоган.
Глава государства сообщил, что Турция экспортирует БПЛА Bayraktar TB2 в Украину, Катар и Азербайджан.
Подписаны и готовятся новые экспортные соглашения, в очереди на поставки турецких ударных БПЛА ожидает довольно много стран, проинформировал президент.
«Следующая цель Турции - разработать ударные БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши собственные авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП). Уверен, Турция сможет добиться и этой цели, и мы будем иметь возможность использовать наши ударные беспилотники в иностранных военных миссиях», - сказал президент.
В Анкаре полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя, подчеркнул Эрдоган.
Глава государства акцентировал внимание на растущем авторитете Турции в регионе и мире.
«Эту истину знают все: если хочешь сэкономить в нашем регионе, в первую очередь необходимо обратить внимание на Турцию. Любой, кто захочет «сдвинуть с места камень» в регионе, сначала будет искать одобрения Турции», - сказал он.
Те, кто намеревается действовать в нашем регионе, сначала оценят подход Турции, основанный на мире и стабильности, отметил Эрдоган.