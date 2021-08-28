Благодаря ударному беспилотнику Akıncı Турция вошла в тройку мировых лидеров в разработке данной технологии. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Как сообщает Анадолу, церемония состоялась в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

Глава государства привлек внимание к успехам турецкой оборонной промышленности. «За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20 до 80 процентов. Это одно из величайших достижений в истории республики», - подчеркнул турецкий лидер.