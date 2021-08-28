Мать, спасая 5-летнего сына, голыми руками победила пуму

Женщина смогла голыми руками побороть пуму, которая напала на 5-летнего ребенка в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

Ребенок играл во дворе своего дома в районе города Калабасас, внезапно на него напала пума и протащила на расстояние примерно 41 метр. Крики мальчика привлекли внимание матери, находящейся в доме. Женщина выбежала на улицу и начала бить животное, ей удалось отогнать пуму и спасти сына.

Ребенок получил ранения в голову, шею и туловище, сейчас он находится в детской больнице. Как отмечает телеканал, в этом регионе о нападениях пумы на человека не сообщалось уже более 20 лет.