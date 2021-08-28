Ильхам Алиев продолжает поражать воображение не только в самом Азербайджане, но и далеко за его пределами, к примеру, в соседней Армении. Обычный армянин, но с гражданским сознанием может задаться вопросом – почему же за 30-летнее присутствие армянской власти в Шуше не было построено ни одного приличного отеля и даже магазина? За 30 лет целому карабахскому клану, захватившему власть во всей Армении, удалось построить только один провинциальный отель. Потому что это было чужое, не свое, захваченное. Бережно можно относиться лишь к своей Родине!..

К тому же маленький отель построили не сами армяне, а австрийцы - и на деньги диаспоры. Как справедливо выразился Пашинян, за 30 лет Шушу превратили в какой-то сорняк, заброшенное место, захолустье… В условиях коронаэпохи, паралича всемирной экономики, бушующего глобального кризиса Ильхам Алиев не только победил в войне противника, который легкомысленно полагался на поддержку ведущих региональных игроков, влиятельной диаспоры и коллективного Запада, но и в кратчайшие сроки смог возродить азербайджанские атрибуты, более того, стал воссоздавать инфраструктуру, строить аэропорты, гостиницы, готовить большое возвращение азербайджанцев в Карабах.

Еще одно чудо – за считанные месяцы по указанию И.Алиева в Шуше построили роскошный пятизвездочный отель «Карабах». Изысканный отель, как и весь город, обеспечен беспрерывной подачей воды, газа, электроэнергии. Возрождение города Шуша происходит на фоне обесточенного Ханкенди, жители которого выстраиваются в очереди за питьевой водой. Сами делайте выводы!..