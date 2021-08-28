Турция сказала Западу: с афганскими беженцами разбирайтесь сами

Анкара не сможет предоставить убежище беженцам из Афганистана. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

"Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции, - цитирует Чавушоглу Рейтер. - О дополнительной волне беженцев не может быть и речи".

Турция намерена максимально дистанцироваться от вопросов принятия у себя беженцев из Афганистана ввиду того, что у нее нет возможности выделять на это дополнительные средства. Как заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, "у страны нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта" и Турция "не является лагерем беженцев".