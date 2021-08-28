Сегодня ряд российских СМИ опубликовал фейковую новость о том, что в бакинский аэропорт из Афганистана прибыли несколько партий беженцев, которых азербайджанские власти планируют расселить в Карабах е.

Haqqin.az ранее неоднократно разоблачал этого российского журналиста, во время Отечественной войны превратившегося в главный рупор армянских сепаратистов в Карабахе. Пегов, будучи одним из основных создателей фейков про Азербайджан, является автором таких, ставших уже мемом, фальшивок, как «сирийские боевики в Карабахе» и «в Гадруте нет азербайджанцев».

И вот очередная журналистская утка. И снова отличился Пегов, басни которого с подачи армянских лоббистов тиражируют армянские СМИ. Но как этот продажный журналист выдумывает все новые и новые небылицы про Азербайджан?

В распоряжении редакции haqqin.az оказалась уникальная запись переписки Пегова с неким анонимным пользователем в Telegram, который скидывает российскому журналисту «видеокадры из аэропорта, куда прибывают афганские беженцы».

«Афганцы в азерском аэропорту. В их приватных чатах скидывают», - пишет анонимный пользователь Пегову сегодня в 12:51.