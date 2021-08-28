Пегову подложили свинью: афганские беженцы едут в Карабах! видео
Сегодня ряд российских СМИ опубликовал фейковую новость о том, что в бакинский аэропорт из Афганистана прибыли несколько партий беженцев, которых азербайджанские власти планируют расселить в Карабахе.
Источником подобной «сенсации» послужил Telegram-канал War Gonzo, создателем которого является небезызвестный Семен Пегов.
Haqqin.az ранее неоднократно разоблачал этого российского журналиста, во время Отечественной войны превратившегося в главный рупор армянских сепаратистов в Карабахе. Пегов, будучи одним из основных создателей фейков про Азербайджан, является автором таких, ставших уже мемом, фальшивок, как «сирийские боевики в Карабахе» и «в Гадруте нет азербайджанцев».
И вот очередная журналистская утка. И снова отличился Пегов, басни которого с подачи армянских лоббистов тиражируют армянские СМИ. Но как этот продажный журналист выдумывает все новые и новые небылицы про Азербайджан?
В распоряжении редакции haqqin.az оказалась уникальная запись переписки Пегова с неким анонимным пользователем в Telegram, который скидывает российскому журналисту «видеокадры из аэропорта, куда прибывают афганские беженцы».
«Афганцы в азерском аэропорту. В их приватных чатах скидывают», - пишет анонимный пользователь Пегову сегодня в 12:51.
Уже через 9 минут Семен Пегов отвечает ему: «Принял. А есть подробности? Крутая новость».
Аноним уточняет, что особых подробностей у него нет, но Пегова это не останавливает, и он заявляет, что будет готовить пост на своем канале в Telegram.
«Отличный пост. Честь для меня внести вклад в общее дело», - пишет Пегов, сопровождая свой пост эмодзи в виде флага Армении. И через несколько минут фейковая новость о прибывающих в бакинский аэропорт афганских беженцах появляется на его канале.
Чуть позже эта состряпанная на скорую руку и ничем неподтвержденная «новость» появляется в российских СМИ, включая и «Московский комсомолец». При этом ни у кого не возникло подозрений о достоверности видеокадров. А ведь даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы понять – никакого отношения к бакинскому аэропорту они не имеют.
Когда-то русскоязычным СМИ в Азербайджане в качестве примера ставили работу российских изданий. Но как оказалось, профессиональная журналистика в России практически вымерла, а информационным полем в этой стране руководят тролли, подобные Пегову.