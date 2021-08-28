За считанные месяцы удалось восстановить разрушенный армянскими вандалами Дом-музей великого азербайджанского вокалиста Бюльбюля. В церемонии открытия дома, в котором родился Бюльбюль, приняли участие президент И.Алиев и первая леди, а также сын великого певца - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Во дворе музея восстановлен бюст Бюльбюля, но для истории и будущих поколений сохранили и прежний, расстрелянный армянским оккупационным режимом памятник.