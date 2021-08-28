Ильхам Алиев во второй раз на открытии Мавзолея Вагифа в Шуше

Ильхам Алиев принял участие и в церемонии открытия после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса Музея-мавзолея выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа.

Напомним, что 14 января 1982 года по инициативе и при участии Гейдара Алиева был построен Мавзолей над могилой Моллы Панаха Вагифа. Примечательно, что в церемонии открытия участвовал и сам Ильхам Алиев как сын руководителя республики. С 29 июля по 3 августа того же года в Шуше состоялись Дни поэзии Вагифа.

После оккупации Шуши в 1992 году здание комплекса и все демонстрируемые здесь экспонаты были уничтожены.

Ремонтно-восстановительные работы и реконструкция в мавзолее были проведены Фондом Гейдара Алиева.

Таким образом, за свою жизнь Ильхаму Алиеву довелось дважды участвовать в открытии мавзолея.