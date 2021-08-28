Ильхам Алиев воздвиг и бюст Вагифа в Шуше

Бюст Моллы Панаха Вагифа, изготовленный из бронзы в 1957 году, был установлен в качестве надгробного памятника недалеко от Джыдыр дюзю в 1958 году, а затем в 1976 году перенесен ближе к дому поэта в Шуше. Перед открытием Мавзолея Вагифа в 1982 году бюст и территория вокруг него были отремонтированы, а постамент памятника заменен. Во время оккупации города Шуша в 1992 году бюст подвергся армянскому вандализму и был разрушен.

По указанию президента Ильхама Алиева в этом году памятник был отреставрирован на основе первоначального эскизного проекта его автора - заслуженного деятеля искусств Хаят Абдуллаевой.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева бюст, изготовленный из бронзы, был возвращен на прежнее место и установлен рядом с домом Моллы Панаха Вагифа в Шуше.