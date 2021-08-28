Ильхам Алиев начинает строительство Караван-сарая в Шуше

Сегодня, 29 августа Ильхам Алиев заложил фундамент отеля и конференц-центра в центре города Шуша.

Концепция нового пятизвездочного отеля и конференц-центра отражает архитектуру средневекового караван-сарая, дизайн нового отеля синтезирует современный и национальный архитектурные стили.

Центр охватит территорию площадью 2,8 гектара. Во внешнем оформлении будут использованы орнаментальные композиции и элементы национальной архитектуры. Облицовка фасада будет выполнена из местного камня, который использовался при строительстве исторических зданий в Шуше. Кроме того, балконы, северный и южный фасады центра будут выполнены из деревянных материалов, которые применялись в традиционной архитектуре, в частности, при строительстве исторических зданий города Шуша - дома Зохраббекова XIX века, дома-музея Узеира Гаджибейли. Пятиэтажный комплекс на 150 номеров будет включать комнаты, рестораны, конференц-корпуса, внутренние дворы.