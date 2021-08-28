Отставка Папы Франциска: гонка за престол началась? наш обзор
Даже если упрямо циркулирующие по Риму слухи и спекуляции об уходе Папы Франциска, о чем сообщал haqqin.az, неверны, то недавняя операция и пребывание понтифика в больнице открыли гонку за право занять Святой престол, что на ватиканском жаргоне называется «пред-конклав». А он идет рука об руку с по-настоящему слабнущей позицией главы Католической церкви. Так заявил польский профессор Аркадиуш Стемпин на страницах издания onet.pl. При этом он уверен, что все-таки отмахнуться от таких слухов и сплетен попросту нельзя.
Вброс о грядущей отставке Папы осуществил наиболее безжалостный по отношению к понтифику итальянский журналист Антонио Соччи. Настоящим главой престола Святого Петра он считает Бенедикта XVI, а его отставку не признает, в то же время Папу Франциска (Бергольо) признает узурпатором.
С начала понтификата «Антихриста», как открыто называет его журналист, Соччи инкриминирует ему, что он порвал с преемственностью учения церкви, а своими интервью сеет хаос в умах верующих. По мнению Соччи, впечатление об планирующейся отставке создали итальянские право-националистические медиа, на которых образ бедной Католической церкви по Франциску действует как красная тряпка на быка. Авторы таких публикаций подчеркивают, что у Папы за спиной операция, а впереди, в декабре — 85-летие. Именно в этом возрасте его предшественник Бенедикт XVI по состоянию здоровья ушел на покой, а Иоанн Павел II умер.
Помимо придания большей прозрачности Франциском начинаниям Ватикана, откровенность Апостольской столицы в области информирования о состоянии здоровья понтифика уступает донесениям, просачивающимся от итальянских ватиканистов. И не зря - они все же располагают сетью контактов с влиятельными членами Римской курии.
Благодаря подбрасываемым оттуда инсайдам, ватиканисты лучше информированы о том, что в действительности происходит за стенами столицы Святого Льва, чем читатели официальных ватиканских бюллетеней. И Антонио Соччи именно один из таких ватиканистов.
Профессор задается вопросом — не выдает ли журналист свои мечты за действительность. Не совсем. К мнению о предполагаемой отставке Франциска он пришел после перипетий вокруг здоровья понтифика.
Как сообщали мировые медиа, в том числе и haqqin.az, в начале июля Папа перенес операцию на толстой кишке, а его реабилитация после нее длилась дольше, чем планировалось.
Ватикан официально не опровергал слухи о плохом состоянии здоровья Франциска, но напрямую контролировал сообщения об этом, при этом опубликовав фото Папы, который после одной из генеральных аудиенций озорно играет в настольный футбол.
Кроме того, Апостольская столица подтвердила, что запланированные на сентябрь папские визиты состоятся — сначала в Будапешт, на завершение Евхаристического конгресса, а потом в Словакию.
В его планах также полет в Северную Корею, и для этого Ватикан провел переговоры с шефом южнокорейской разведки Парк Чживоном.
Все это свидетельствует, что Франциск чувствует себя решительным продолжать свою апостольскую миссию и у него в мыслях нет отставки. Другой ватиканист, уже не их числа заядлых критиков, исключает в ближайшем будущем отставку Папы.
Луис Бадилья Моралес, главный редактор итальянского портала Il Sismografo, в то же время подтверждает циркулирующую по Риму информацию, касающуюся урегулирования самим Франциском процедуры папской отставки.
Уходя от власти в 2013 году, Бенедикт XVI сделал беспрецедентный шаг в современной истории Католической церкви. Он вынудил наследника престола к импровизации в сосуществовании со вторым Папой, получившим статус созерцающего понтифика-пенсионера. Тот остался жить в Ватикане, сохранил папские атрибуты: герб, белую сутану, перстень св. Петра.
Как прекрасный теолог, Бенедикт не нарушил церковного закона, а на практике стал очень лояльным к Папе Франциску. Сохраняя папские знаки достоинства, он, тем не менее, дал повод противникам Франциска в Ватикане и среди светских ультраправых кругов от США до Африки к делегимитизации нового главы церкви.
Во время синода в Риме в 2015-2016 гг., когда Франциск намеревался смягчить жесткие правила не допускающие людей во втором браке к причастию, фронда консервативных кардиналов под предводительством американского обладателя пурпурного берета Раймонда Бёрка узрела в Бенедикте XVI флагманский образ, который отправит «Антихриста» Франциска в небытие.
Угроза схизмы (раскола — ред.) в Католической церкви все время кружит над понтификатом аргентинского Папы.
Это один из поводов, из-за которых Франциск должен издать так называемое правило Motu Proprio, то есть декрет, имеющий силу закона.
В нем должна идти речь о возрастном ограничении пребывания на посту понтифика, аналогично возрасту епископа, управляющего епархией, который должен уйти на пенсию по достижении 75 лет. Особенность тут такова, что Папа может не принять отставки и епископ может все еще исполнять свои обязанности. В случае Папы уже нет более высокой инстанции, которая могла бы оставить его прошение об отставке без внимания.
Кроме этого, епископ-пенсионер после отставки по-прежнему сохраняет достоинство и привилегии епископа. Профессор задается вопросом: останется ли это правило в силе в случае Папы, при том что его отношение к отставке будет противоречивым?
Среди знатоков церковного права превалирует мнение, что папа-на-покое должен вернуться в сан кардинала. То есть носить вместо белой сутаны пурпурную, вместо папского имени — имя, полученное при крещении, и родовую фамилию. И тогда мы бы имели не «папу-на-покое Бенедикта XVI», и аналогично, не «папу-на-покое Франциска», а только «кардинала Хорхе Бергольо».
И кроме всей этой символически-теологической схемы, папская институция имела бы совсем другой вид папского правления. Прежде всего она бы черпала силу своей сакральности именно из факта пожизненности обладания властью.
Для консерваторов такое изменение после 2 тысяч лет было бы как всовывание дьявольского копыта в щель на церковном пороге. Оно взорвало бы сверхъестественный порядок длительной традиции, идущей от святого Петра, и дало бы преимущество рациональным посылам. Оно приспособило бы папскую власть к требованиям XXI века, когда крупнейшая международная институция не может себе позволить иметь лидера, который из-за возраста работает «на половину ставки» или вообще не работает.
Это допустимо в абсолютных монархиях, в которых суверен сам может назначить наследника трона и переложить часть обязанностей на преемника.
В Ватикане такое невозможно, а вопрос преемственности решает коллегия выборщиков. Напомним, что даже долгий период правления яркого Папы, как в случае Иоанна Павла II, как минимум с 2002 года, сопровождался битвами фракций на протяжении всего понтификата.
Ясное разграничение статуса папы-на-покое и правящего главы церкви, как предусматривает правило Франциска, предотвратило бы ошибочное представление среди менее образованных верующих о предводительстве Католической церкви двумя Папами. А в случае ухода Франциска на пенсию означало бы одновременное существование даже трех Пап — Бенедикта, Франциска и его преемника.
Даже если спекуляции об отставке Франциска, высосанные из пальца Соччи, не имеют под собой оснований, то операция и пребывание понтифика в больнице открыли в Ватикане гонку за наследство, в ватиканском жаргоне обозначаемом пред-конклав или Fine-Papato. Она проходит наряду с по-настоящему слабнущей позицией Папы Франциска. Главные фавориты в гонке на папское наследство уже проводят нечто, сравнимое с предвыборными кампаниями в демократических государствах, хотя пред-конклав направлен на получение голосов исключительно среди кардинальской коллегии.
Пред-конклав в принципе уже ослабляет позиции правящего Папы.
В случае Франциска новый этап эрозии его власти инициировала просьба об отставке кардинала Мюнхена Райнхарда Маркса. Он принадлежал к ключевым сторонникам Папы, является одним из 8 членов так называемого папского Совета мудрецов, созданного для реформирования Римской курии.
Маркс пользовался большим доверием понтифика, но не благословил либерального курса, который избрала для себя немецкая католическая церковь. Разочаровавшийся Маркс решил уйти, и в этом случае косвенно показал пальцем на Папу Бергольо, приписывая ему поражение в борьбе с педофилией среди духовных лиц.
Однако Франциск не принял этой отставки мюнхенского кардинала. Но попытка Маркса стала серьезным ударом по образу Ватикана, который Папа тщательно выстраивал в последние годы.
Неизвестно, как закончится процесс, развернутый в Государственном секретариате, самом важном институте Римской курии. Его бывший вице-шеф в ранге кардинала, в то же время бывшее доверенное лицо Франциска, обвиняется в коррупции. После демарша кардинала Маркса недовольство среди кардиналов-бергольянцев, то есть сторонников Франциска, открыло путь к размышлению над реформами его понтификата.
Многие его союзники признали, что операция папы замедлила попытки очищения Авгиевых конюшен, центрального ядра Католической церкви, которыми начинался понтификат Франциска 8 лет назад.
Все три нити — спекуляции о здоровье Папы, Motu Proprio и слухи о пред-конклаве — убеждают, что понтификат Франциска дошел до последней, решающей фазы. Как и в каждой абсолютной монархии и исключением наследования трона, это обещает беспрецедентное возрастание битв ватиканских фракций за папский престол. Они и без этого так переполнили весь понтификат Франциска, и римское сердце Католической церкви ждет исключительно бурный период.