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Даже если упрямо циркулирующие по Риму слухи и спекуляции об уходе Папы Франциска, о чем сообщал haqqin.az, неверны, то недавняя операция и пребывание понтифика в больнице открыли гонку за право занять Святой престол, что на ватиканском жаргоне называется «пред-конклав». А он идет рука об руку с по-настоящему слабнущей позицией главы Католической церкви. Так заявил польский профессор Аркадиуш Стемпин на страницах издания onet.pl. При этом он уверен, что все-таки отмахнуться от таких слухов и сплетен попросту нельзя. Вброс о грядущей отставке Папы осуществил наиболее безжалостный по отношению к понтифику итальянский журналист Антонио Соччи. Настоящим главой престола Святого Петра он считает Бенедикта XVI, а его отставку не признает, в то же время Папу Франциска (Бергольо) признает узурпатором.

С начала понтификата «Антихриста», как открыто называет его журналист, Соччи инкриминирует ему, что он порвал с преемственностью учения церкви, а своими интервью сеет хаос в умах верующих. По мнению Соччи, впечатление об планирующейся отставке создали итальянские право-националистические медиа, на которых образ бедной Католической церкви по Франциску действует как красная тряпка на быка. Авторы таких публикаций подчеркивают, что у Папы за спиной операция, а впереди, в декабре — 85-летие. Именно в этом возрасте его предшественник Бенедикт XVI по состоянию здоровья ушел на покой, а Иоанн Павел II умер. Помимо придания большей прозрачности Франциском начинаниям Ватикана, откровенность Апостольской столицы в области информирования о состоянии здоровья понтифика уступает донесениям, просачивающимся от итальянских ватиканистов. И не зря - они все же располагают сетью контактов с влиятельными членами Римской курии. Благодаря подбрасываемым оттуда инсайдам, ватиканисты лучше информированы о том, что в действительности происходит за стенами столицы Святого Льва, чем читатели официальных ватиканских бюллетеней. И Антонио Соччи именно один из таких ватиканистов. Профессор задается вопросом — не выдает ли журналист свои мечты за действительность. Не совсем. К мнению о предполагаемой отставке Франциска он пришел после перипетий вокруг здоровья понтифика. Как сообщали мировые медиа, в том числе и haqqin.az, в начале июля Папа перенес операцию на толстой кишке, а его реабилитация после нее длилась дольше, чем планировалось. Ватикан официально не опровергал слухи о плохом состоянии здоровья Франциска, но напрямую контролировал сообщения об этом, при этом опубликовав фото Папы, который после одной из генеральных аудиенций озорно играет в настольный футбол. Кроме того, Апостольская столица подтвердила, что запланированные на сентябрь папские визиты состоятся — сначала в Будапешт, на завершение Евхаристического конгресса, а потом в Словакию.

В его планах также полет в Северную Корею, и для этого Ватикан провел переговоры с шефом южнокорейской разведки Парк Чживоном. Все это свидетельствует, что Франциск чувствует себя решительным продолжать свою апостольскую миссию и у него в мыслях нет отставки. Другой ватиканист, уже не их числа заядлых критиков, исключает в ближайшем будущем отставку Папы. Луис Бадилья Моралес, главный редактор итальянского портала Il Sismografo, в то же время подтверждает циркулирующую по Риму информацию, касающуюся урегулирования самим Франциском процедуры папской отставки. Уходя от власти в 2013 году, Бенедикт XVI сделал беспрецедентный шаг в современной истории Католической церкви. Он вынудил наследника престола к импровизации в сосуществовании со вторым Папой, получившим статус созерцающего понтифика-пенсионера. Тот остался жить в Ватикане, сохранил папские атрибуты: герб, белую сутану, перстень св. Петра. Как прекрасный теолог, Бенедикт не нарушил церковного закона, а на практике стал очень лояльным к Папе Франциску. Сохраняя папские знаки достоинства, он, тем не менее, дал повод противникам Франциска в Ватикане и среди светских ультраправых кругов от США до Африки к делегимитизации нового главы церкви. Во время синода в Риме в 2015-2016 гг., когда Франциск намеревался смягчить жесткие правила не допускающие людей во втором браке к причастию, фронда консервативных кардиналов под предводительством американского обладателя пурпурного берета Раймонда Бёрка узрела в Бенедикте XVI флагманский образ, который отправит «Антихриста» Франциска в небытие. Угроза схизмы (раскола — ред.) в Католической церкви все время кружит над понтификатом аргентинского Папы. Это один из поводов, из-за которых Франциск должен издать так называемое правило Motu Proprio, то есть декрет, имеющий силу закона. В нем должна идти речь о возрастном ограничении пребывания на посту понтифика, аналогично возрасту епископа, управляющего епархией, который должен уйти на пенсию по достижении 75 лет. Особенность тут такова, что Папа может не принять отставки и епископ может все еще исполнять свои обязанности. В случае Папы уже нет более высокой инстанции, которая могла бы оставить его прошение об отставке без внимания.